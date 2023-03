MPSV: Stát na příspěvky 5 tisíc korun na dítě vydal do konce ledna přes 6,8 miliardy

Stát vyplatil na jednorázových příspěvcích 5000 korun na dítě do konce ledna přes 6,87 miliardy korun. Dávku poslal rodinám s předloňským příjmem do milionu korun hrubého na víc než 1,37 milionu dětí. Vyplývá to z měsíčních zpráv ministerstva práce o vyplacených dávkách. Někteří experti na sociální problematiku nastavení dávky kritizovali jako příliš plošné. Odbory upozorňovaly na možné zneužívaní peněz od státu a nedostatečnou kontrolu. Pětitisícová dávka se začala poskytovat na děti, jimž nebylo loni 1. srpna ještě 18 let. Je i pro děti, které se narodily loni od začátku srpna do konce roku. Příspěvkem chtěla vláda zmírnit dopady inflace na rodiny. Podle podkladů k zákonu by nárok na podporu mohlo mít celkem 1,6 milionu dětí. Výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun. Podle údajů ministerstva rodiny od loňského července, kdy začal zákon o jednorázovém příspěvku platit, získaly 6,87 miliardy korun na 1,37 milionu děti.