Mračková Vildumetzová rezignuje na pozici místopředsedkyně Sněmovny

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) k 30. září rezignuje na pozici místopředsedkyně Sněmovny. Oznámila to dnes na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO. Byla terčem kritiky kvůli tomu, že podnikatel Zakaría Nemrah, obviněný v korupční kauze Dozimetr, byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte, o čemž informovaly ve středu servery Neovlivní a Seznam Zprávy.

"Od prvního dne opakuji, že to byl kamarád mého muže. Neřešila jsem s ním žádné pracovní věci. Vždy byl všude na pozvání mého manžela a v době, kdy byl na naší svatbě a na našem křtu, jsem absolutně netušila a ani nemohla tušit, že ho jednou bude stíhat policie. S kauzou Dozimetr nemám absolutně nic společného," prohlásila.

"Pravda a láska znovu nevítězí," komentoval věc předseda ANO Andrej Babiš. Uvedl, že Mračková Vildumetzová je pracovitá a poctivá žena. Reagoval také na vyjádření předsedy STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, který dopoledne nevyloučil, že pokud by místopředsedkyně Sněmovny nerezignovala, mohli by koaliční poslanci přistoupit k jejímu odvolání. Označil to za silové řešení. "Co je neuvěřitelné, že hlava organizovaného zločinu, mafián, ministr vnitra Rakušan, vyhrožuje silovým řešením," řekl Babiš. Vyzval jej k rezignaci, stejně jako například dřívější místopředsedkyni STAN Věru Kovářovou nebo europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09).