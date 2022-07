MŠMT: Do adaptačních a jazykových kurzů se zapojilo 30 tisíc ukrajinských dětí

Do adaptačních a jazykových kurzů pro ukrajinské uprchlíky se od začátku ruské agrese na Ukrajině zapojilo v Česku přibližně 30.000 ukrajinských dětí. Tyto aktivity v současnosti provozuje přes 400 organizátorů, a to s finanční podporou zhruba 300 milionů korun. Na svém webu o tom informovalo ministerstvo školství. Kromě dětí ve věku mateřské či základní školy se podle něj podpora týká také asi 3000 středoškoláků. Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Od počátku invaze jich podle ministerstva vnitra získalo víza 397.733. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v České republice, není znám, část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu. Podle náměstka ministra školství Jana Mareše je dobrou zprávou, že se do adaptačních skupin ve věku tří až 15 let zapojilo přibližně 30 procent ukrajinských dětí. "Tento fakt usnadní jejich vzdělávání českých školách v novém školním roce,“ uvedl.