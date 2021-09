MŠMT: Experti připraví podklady k revizi učiva pro základní školy

Ministerstvo školství na začátku září ustanovilo expertní panel, který v nadcházejících měsících připraví velkou revizi učiva pro základní školy. V expertním panelu budou zástupci ředitelů, učitelů, školských asociací, zaměstnavatelů, vysokoškolských fakult, školní inspekce či Národního pedagogického institutu. Ministerstvo o tom informovalo ČTK v tiskové zprávě. Nový rámcový vzdělávací program, který vymezuje minimum pro náplň učiva, by měl vzniknout v následujících dvou letech. Do debaty o jeho proměně se podle ministerstva bude moct zapojit i veřejnost. Školy by podle něj mohly začít vyučovat od září 2024. K přípravě změn spustilo ministerstvo také web. Již dříve úřad avizoval, že se vzdělávací plán seškrtá a modernizuje.