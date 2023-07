MŠMT navrhne, aby mohli žáci elektronicky podávat tři přihlášky na střední školy

Ministerstvo školství (MŠMT) bude navrhovat, aby mohli zájemci o studium na střední škole podávat tři přihlášky elektronickou cestou. Přitom budou školáci sami stanovovat pořadí přihlášek na obory a školy, kde by chtěli studovat nejvíc. Návrhy novely školského zákona a vyhlášky, která upravuje přihlašování na střední školy, plánuje úřad předložit na začátku září. Na dotazy ČTK to dnes řekly mluvčí MŠMT Aneta Lednová a ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství Tereza Fojtová. Nyní mohou školáci podávat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky, a to papírovou formou. "Počítá se s tím, že uchazeči budou mít možnost podat až tři přihlášky, na kterých budou prioritizovat volbu školy nebo oborů, a budou moci podávat přihlášku elektronicky. Počet přihlášek byl stanoven tak, aby se zvýšilo procento uchazečů přijatých již po prvním kole přijímacího řízení a zároveň školy zvládly navýšení počtu přihlášek z hlediska personálních a prostorových kapacit," uvedla Lednová. Digitalizovaná forma přijímacího řízení na střední školy by mohla fungovat od roku 2024.