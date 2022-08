MŠMT: Od září vzroste počet školáků. I bez ukrajinských uprchlíků

Od září usedne do školních lavic v základních i středních školách, ve srovnání s minulým rokem více žáků. I bez ukrajinských uprchlíků by se měl jejich počet na základních školách zvýšit o zhruba 400 na 965.000 a na středních školách o přibližně 19.000 na 465.000. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo ministerstvo školství (MŠMT). Kolik bude v českých školách dětí z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny, úřad neupřesnil. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) tento týden řekl, že jich očekává asi polovinu z původně odhadovaných 130.000. Data o počtu ukrajinských dětí, které se zapisovaly až v červnu a červenci, bude mít ministerstvo zřejmě v září. Školy podle něj údaje ještě aktualizují. Přehled zatím není ani o Ukrajincích na středních školách. Jen ostatních nových studentů by mělo do prvního ročníku nastoupit 132.000, loni to bylo 123.520.

Počet žáků základních škol se v důsledku demografického vývoje zvyšoval už v předchozích letech. Podle údajů Českého statistického úřadu za uplynulé desetiletí asi o pětinu. Nejsilnější ročníky narozené kolem roku 2008 se už posunuly na druhý stupeň základních škol a začínají směřovat na střední školy. Růst počtu prvňáků se zastavil v letech 2014 až 2016, v posledních letech stagnoval kolem 108.000.