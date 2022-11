MŠMT: Přesný počet uprchlíků ve školách bude znám na konci listopadu

Přesný počet válečných utečenců z Ukrajiny, kteří chodí do škol v Česku, bude podle ministerstva školství (MŠMT) známý ke konci listopadu. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Podle ministerstva nastoupilo do českých škol už v minulém školním roce 39.380 ukrajinských uprchlíků. Nejvíc dětí z Ukrajiny registrují základní školy. Při zahájení školního roku 1. září Balaš uvedl, že podle odhadu ministerstva nastoupilo do škol v České republice 57.000 až 60.000 dětí z Ukrajiny. Řekl, že očekával vyšší počet středoškoláků. Řada dětí ve věku 17 let se podle něj na střední školy v ČR nepřihlásila, protože chtějí dokončit školní docházku na Ukrajině. Podpořit začleňování válečných uprchlíků z Ukrajiny do škol v Česku mají ukrajinští asistenti pedagoga. O peníze pro ukrajinské asistenty pedagoga požádalo podle ředitele odboru základního vzdělávání na MŠMT Michala Černého v září 752 mateřských, základních a středních škol, které navštěvuje 18.214 ukrajinských žáků.