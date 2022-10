MŠMT připravilo úpravu jednotné přijímací zkoušky na střední školy pro cizince

Přijímací zkoušku na střední školu by nově z českého jazyka nemuseli skládat ti, kteří v předcházejících čtyřech letech aspoň dva roky studovali v zahraničí. Znalost jazyka by se u nich nově ověřovala rozhovorem. Podle současných předpisů mají na prominutí přijímací zkoušky češtiny nárok pouze žáci, kteří dlouhodobě studovali v zahraničí a do české školy nenastoupili. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství (MŠMT). Dokument se nyní připomínkuje, instituce se k němu mohou vyjadřovat do 28. listopadu. Jednotná přijímací zkouška na české SŠ sestává z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. Zkoušku centrálně zadává a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Výsledek plošné zkoušky je kritériem prvního kola přijímacích zkoušek na SŠ s maturitou od školního roku 2016/2017. Podle MŠMT jsou nynější podmínky pro přijímání uchazečů ze zahraničí na české SŠ nastavené přísně. Žáci, kteří v Česku studují například jen druhé pololetí devátého ročníku základní školy (ZŠ), podle stávajících pravidel na odpuštění zkoušky nedosáhnou. To je podle MŠMT diskriminační. Pokud čeští zákonodárci aktuální návrh MŠMT schválí, tak se zvýší počet žáků a studentů, kteří nebudou muset jednotnou ani školní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury skládat.