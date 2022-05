MŠMT zvažuje, že v červnu zopakuje šetření kapacit škol kvůli Ukrajincům

Ministerstvo školství (MŠMT) zvažuje, že šetření ohledně kapacit škol kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zopakuje na konci června. Uzavřené tou dobou budou už i zápisy těch, kteří chtějí nastoupit do školy od září. Novinářům to řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). V dubnu první šetření ukázalo, že v mateřských školách je zhruba 13.000 míst a v základních přes 150.000 míst. Nejvíc uprchlíků pobývá v Praze, kde je ale míst ve školách dlouhodobě málo. Nejvíc volných kapacit měl v dubnu k dispozici Moravskoslezský kraj. "Strategická skupina překrývá data o volných ubytovacích kapacitách a kapacitách škol s volnými pracovními místy. Hledáme možnosti, jak maminkám nabídnout práci jinde a zároveň místo ve škole," uvedl Gazdík. Denně podle něj v současné době přichází do ČR asi 1500 uprchlíků, situace se ale může nečekaně změnit. "V září nebo v říjnu může přijít nová migrační vlna, na to také musíme být připraveni," dodal.