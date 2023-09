Muchová postoupila podruhé do osmifinále US Open, Menšík a Veselý neuspěli

Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open podruhé v kariéře do osmifinále. Finalistka letošního Roland Garros a turnajová desítka porazila na betonu v New Yorku domácí Taylor Townsendovou za necelé dvě hodiny 7:6, 6:3. O čtvrtfinále se Muchová utká s 53. hráčkou světa Číňankou Wang Sin-jü. V den svých 18. narozenin naopak dohrál Jakub Menšík, který podlehl favorizovanému Američanovi Tayloru Fritzovi jasně 1:6, 2:6, 0:6. Neuspěl ani Jiří Veselý, jenž nestačil na Chorvata Bornu Goja a prohrál 4:6, 3:6, 2:6.

Kariéru si dál prodlužuje sedmatřicetiletá Barbora Strýcová, jež na svém posledním turnaji v rámci rozlučkového turné prošla s Markétou Vondroušovou do osmifinále čtyřhry. Nenasazený pár vyřadil v "českém derby" úřadující šampionky a turnajové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:3.