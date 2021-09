Muž obžalovaný z požáru v Bohumíně s 11 oběťmi přistoupil na doživotní vězení

Pětapadesátiletý muž, který loni v srpnu založil v bohumínském panelovém domě požár, při kterém zemřelo 11 lidí, zřejmě stráví zbytek života ve vězení. Státní zástupce Michal Król dnes řekl novinářům, že uzavřeli dohodu o vině a trestu, v níž muž obžalovaný z vraždy a obecného ohrožení přijal doživotní vězení. Nesouhlasil ale s dohodou ohledně náhrady škody. Obsah dohody musí schválit soud.

Pozůstalí po obětech už dávali dřív najevo, že s dohodou nesouhlasí a chtějí klasický soudní proces. "Proč to udělal? O to se mi jedná! Proč upálil nevinné lidi," ptal se dnes po příchodu k soudu šedesátiletý Milan Bernat. Při požáru přišel o jedenáctiletou vnučku, syna a jeho přítelkyni. "Stále nás to trápí," dodal. Obviněný dnes podle Króla vypadal smířený s osudem a moc nemluvil. "Ke všemu se přiznal," řekl. Dohodu o náhradě škody chtěl muž nechat na rozhodnutí soudu. "Má na to právo," řekl Król. Nároky poškozených se tak bude zabývat soud, když bude dohodu schvalovat.

Požár panelového domu vypukl loni 8. srpna odpoledne. Motivem žhářského útoku byly podle žalobce spory v rodině. Obviněný nezvládl fakt, že jej opustila manželka a nastěhovala se do bytu, kde bydlel její syn s družkou a svým synem. Právě dveře tohoto bytu polil muž podle policie přineseným benzinem a zapálil. Požár se rychle šířil. V bytě bylo 15 lidí, konala se tam zrovna oslava narozenin. Oheň v bytě zahubil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku.