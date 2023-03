Muž z Brněnska žije 30 let s transplantovaným srdcem, medián přežití je 13 let

Třicet let od transplantace srdce slaví letos sedmapadesátiletý Petr z obce Mokrá-Horákov na Brněnsku, který je nejdéle žijícím pacientem po transplantaci srdce operovaným v Brně. ČTK to řekl Jan Krejčí, přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, která se o muže stará. Podle něj je přitom medián střední doby přežití po podobném zákroku 12 až 13 let.

Podle Krejčího je Petr také jedním z nejdéle žijících pacientů po transplantaci srdce v České republice. "Za ta léta nebylo samozřejmě vždy vše jen růžové, objevila se řada komplikací, které potransplantační průběh mohou doprovázet. Nicméně se nám je vždy podařilo společným úsilím zvládnout a vyřešit. Vždy je třeba i trocha štěstí a také pozitivní nastavení mysli, což v tomto případě platí vrchovatou měrou," uvedl Krejčí.