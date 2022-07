Muzeum v Liberci vystavuje kůl použitý při popravě před 263 lety

Severočeské muzeum v Liberci vystavuje kůl použitý při popravě ve městě před 263 lety. Posmrtně jim byla probodnuta Anna Wormová odsouzená za vraždu vlastního dítěte. "Pozoruhodný exponát, který dlouhá léta ležel bez povšimnutí v depozitáři, je nyní k vidění v expozici Liberecké fragmenty," uvedl mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička. Muzeum pod kraj patří.

Příběh Anny Wormové je zdokumentovaný v takzvaných Černých knihách Liberce. Před devíti lety se stal také součástí netradiční taneční inscenace Café Reichenberg - do temnoty, kterou vytvořil baletní soubor libereckého divadla. Wormová za prusko-rakouské války přitáhla s rakouským vojskem do Liberce, otěhotněla a po porodu zabila novorozeně. 10. května 1759 byla odsouzena k smrti za to, že 1 března uškrtila své novorozené dítě v Dolním Hanychově" uvedl Mikulička. Tělo popravené ženy uložili do hrobu asi 60 kroků od šibenice a podle rozsudku jí ještě kat probodl srdce železným hrotem kůlu.

Kostra popravené ženy se zaraženým kůlem byla nalezená o více než století v později, na jaře v roce 1891 při výstavbě Kasáren císaře Františka Josefa pro potřeby pěchoty a polních myslivců. Podle mluvčího Mikuličky tak jde o jeden z prvních libereckých archeologických nálezů.