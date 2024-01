Muzeum v Poličce připravuje výstavu o středověku

Městské muzeum a galerie Polička na Svitavsku připravuje výstavu, která se věnuje středověku. Expozice od neděle 4. února návštěvníkům ukáže dobové zvyklosti, jak to bylo s hygienou, co lidé jedli a pili, jak trávili volný čas a co si mohli koupit na trhu. ČTK to řekla kurátorka Simona Valachová. Návštěvníci si mohou obléknout gotický oděv nebo kroužkovou košili, ozdobit se čelenkou se závojem nebo nasadit rytířskou přilbu.

Jedna část výstavy se bude věnovat scriptoriu, kde si lidé vyzkouší náročnou práci iluminátora. Další část bude zaměřená na řemesla a také na právo útrpné, kdy třeba obvinění byli připoutaní na pranýř. "Výstavu jsme doplnili o téma trávení volného času ve středověku a vznikla herna, kde se lidé pobaví roztáčením káči, chozením na chůdách, bořením kuželek, hrou šachy nebo mlýn a brnkáním na citeru. Nemůže chybět ani hazard, hra v kostky, karty a vrhcáby," řekla Valachová.

Vernisáž se koná 4. února, do muzea přijede Karel IV. se svojí družinou, na jeho počest bude připravená hostina. Návštěvníci ochutnají placky, zelňáky, uzené, rybu, kaši, zvěřinu a jiné, dodala kurátorka.