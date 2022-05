Muzeum válečných letců ve Větrném Jeníkově rozšíří svoje expozice

Muzeum ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku věnované československým letcům, kteří za druhé světové války působili v zahraničí, rozšíří své expozice. Zpřístupní je 11. června. Vystaví čtyřmetrový rádiem řízený model, který před lety využili filmaři pro natáčení snímku Tmavomodrý svět. Chce se také vedle letců v britském Královském letectvu (RAF) věnovat československé stopě v letecké bitvě o Francii. ČTK to dne řekl Zdeněk Sadecký ze spolku letecké historie Czech Spitfire Club z Jihlavska, který muzeum spravuje.

"Bitva o Anglii je víc vidět, je známější, vyhrálo se. Ale ve Francii měli Čechoslováci větší procento sestřelů, protože tam ještě nebyly jiné národy - Kanaďané, Australané, Američané. Byli tam skutečně jen Francouzi, Poláci a my, takže ten příspěvek Čechoslováků v bitvě o Francii byl výrazně větší než v bitvě o Anglii. Ale nemá takovou známost, protože to nedopadlo dobře, prohrálo se," řekl Sadecký.

Bitva o Francii byla od 10. května do 22. června 1940 jedním z velkých střetů druhé světové války, ve které zvítězilo nacistické Německo. Muzeum shromažďuje informace k pilotům, kteří se bitvy účastnili, včetně uniforem, odznaků, map a fotografií. "Mám takovou neskromnou myšlenku k battle of France (bitvě o Francii), že do budoucna bychom měli mít snad největší sbírku ve střední Evropě," řekl Sadecký.