Muži, který u muzea vyzýval ke stržení vlajky, uložil soud podmínku

Jaroslavu Popelkovi, který v polovině března na protivládní demonstraci v Praze vyzýval ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea, dnes uložil Obvodní soud pro Prahu 1 za podněcování k trestnému činu čtyřměsíční podmínku se zkušební dobou na rok a půl. Na 18 měsíců mu zároveň zakázal pobyt na území Prahy. Rozhodnutí není pravomocné. Popelka dnes uvedl, že se cítí nevinen, šlo podle něj nanejvýš o přestupek.

"Vaším primárním zájmem bylo strhnout dav, strhnout lidi za účelem násilného proniknutí do budovy Národního muzea," konstatovala soudkyně Eva Švíglerová. Jako stěžejní důkazy označila především kamerové záznamy. Jednáním podle ní Popelka překročil hranice svobody slova.

Popelka dnes soudu řekl, že on a jeho uskupení považují za nevhodné, aby na Národním muzeu visela vlajka cizího státu. Symbol podle něj vadí mnoha lidem, snahu o odstranění dal do souvislosti se svým názorem, že za vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 může Ukrajina.