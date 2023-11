MZd: Česko má dostatečné zásoby penicilinových antibiotik v tabletách, lokálně mohou chybět sirupy

Dodávky antibiotik v tabletách podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka převýší v příštích měsících v České republice spotřebu. Po jednání pracovní skupiny pro dostupnost léčivých přípravků na ministerstvu zdravotnictví Dvořáček novinářům řekl, že jen lokálně by mohly chybět přípravky ve formě sirupu, které používají malé děti. S výpadky dodávek antibiotik se ČR i další státy potýkají opakovaně od konce loňského roku. „Podařilo se nám zajistit dodavatele, který vykrývá dodávky původních dodavatelů, na které jsme byli léta zvyklí. Co se týče listopadu, prosince, ledna, dostaneme dodávku, která by měla vystačit na celý rok,“ uvedl Dvořáček. Penicilinových antibiotik bude mít Česko k dispozici 100.000 balení měsíčně, proto u tabletových léků neočekává náměstek jakékoliv problémy. Dodávky sirupů nyní zajišťují úřady z jiných trhů, připomněl náměstek dodávky ze Švédska a Španělska.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kateřina Podrazilová uvedla, že plošný výpadek léků teď v Česku nehrozí. Lidé by podle ní měli bez problému sehnat léky na bolest a horečku bez receptu - včetně sirupů pro děti od různých značek.