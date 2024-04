MZd slíbilo dalších 100.000 vakcín proti černému kašli, určené budou pro těhotné ženy a děti

Do konce dubna by mělo do ČR podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dorazit více než 100.000 kusů vakcíny proti černému kašli. Zároveň na tiskové konferenci apeloval na přeočkování dětí a těhotných žen. Právě pro ně by měly vakcíny být vyhrazeny přednostně. Od začátku letošního roku aplikovali lékaři dětem přes 81.000 vakcín. Za celý loňský rok to bylo necelých 39.000.

Vakcín pro dospělé, o které je oproti loňsku pětinásobný zájem, dorazilo tento týden 10.000 dávek, příští týden přibude dalších 20.000. Očkování pro děti je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, dospělým na něj pojišťovny přispívají. Od začátku letošního roku eviduje Státní zdravotní ústav 6006 případů černého kašle. Jen za tento týden jich přibylo 709. Nejvíc nemocných je mezi mladými ve věku od 15 do 19 let. Počet případů onemocnění je tak nejvyšší od roku 1960.