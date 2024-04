MZd: Vakcíny proti černému kašli z Kanady lékaři dostanou během několika dní

Dodávka 20.000 vakcín proti černému kašli z Kanady se k lékařům podle ministerstva zdravotnictví dostane během několika dní. Ve skladu je dnes převezmou distributoři. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Praktických lékařů je v ČR téměř 6000. Někteří na sociálních sítích uvádějí, že evidují zvýšený zájem o očkování.

Od začátku letošního roku ho podstoupilo přes 45.000 dospělých, loni to bylo necelých 24.000 za celý rok. Nově objednat si v současné době mohou lékaři, kromě praktických také gynekologové, pouze pro těhotné, k dispozici mají asi 4000 vakcín. Podle odborných doporučení by se měli přednostně očkovat i další dospělí, kteří přicházejí do styku s novorozenci. Ti nejsou proti černému kašli plně očkovaní.