MŽP: Česko bude do roku 2030 získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) aktualizovalo dokument Politika ochrany klimatu (POK), podle kterého do roku 2030 bude Česko získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů a spotřebu sníží o pětinu. Ministerstvo to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Ode dneška se k dokumentu mohou vyjadřovat ostatní ministerstva a odborová sdružení v připomínkovém řízení. Cílem ČR je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Dosáhnout toho má země díky rozvoji obnovitelných zdrojů energie, úsporám energie a útlumu fosilní energetiky, včetně úplného ukončení těžby a spalování uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033, uvedl úřad. Ministerstvo nově do POK zahrnuje cíl dosažení klimatické neutrality České republiky do roku 2050. Hlavním nástrojem bude podle něj rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Tedy navýšit jejich podíl na konečné spotřebě energie na nejméně 30 procent a snížit konečnou spotřebu energie přibližně o 20 procent.