MŽP dá 98 milionů na zhruba 40 energetických komunit, žadatelů je dvojnásobek

Stát poskytne zhruba 40 subjektům celkem 98 milionů korun na založení energetických společenství. O dotaci se přihlásilo více než dvojnásobné množství zájemců, ministerstvo životního prostředí tak z nich nyní bude vybírat. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě. Zakládání energetických komunit od letošního roku zavedla novela energetického zákona, první z nich by mohly začít fungovat v polovině roku. "Do výzvy bylo v prvním kole podáno celkem 83 záměrů, což dokazuje enormní zájem o komunitní energetiku. Z výzvy jsme schopni podpořit minimálně 40 projektů, proto budeme nyní záměry hodnotit a vybereme z nich ty nejvhodnější k postupu do druhého kola,” uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dotační výzva je podle ministerstva dvoukolová, nyní tak resort v rámci druhého kola vybere podle několika kritérií, mezi něž patří například nákladovost či velikost projektu, snížení energetické náročnosti objektů nebo využití obnovitelných zdrojů, nejvhodnější žádosti. Úřad bude poskytovat dotace od 600.000 Kč až do tří milionů korun na jeden projekt.