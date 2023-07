MŽP má do konce srpna rozhodnout, zda zahájí proces vyhlášení CHKO Soutok

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) upravila po desítkách jednání záměr vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok v jihovýchodním cípu země a předala jej ministerstvu životního prostředí (MŽP). To by mělo do konce srpna rozhodnout, zda zahájí oficiální proces vyhlašování CHKO Soutok, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí AOPK Karolína Šůlová. Pokud nová CHKO vznikne, završí se desetiletí trvající snahy o komplexnější ochranu lužních lesů, které jsou v českém měřítku unikátní. Celková výměra chráněné oblasti je 127 kilometrů čtverečních a kromě nejjižnějšího cípu jižní Moravy zahrnuje návrh také oblast kolem řeky Moravy k Hodonínu a také podél Dyje severně od Břeclavi k Novým Mlýnům, což je podstatná část Lednicko-valtického areálu. Součástí návrhu je rozdělení oblasti do zón včetně návrhu národních přírodních rezervací a zvláště chráněných území. Do aktuálního návrhu zahrnuli pracovníci AOPK požadavky obcí, spolků či majitelů pozemků, předjednávací fáze skončila v červnu. "Partnerům jsme se při úpravách návrhu snažili vyjít maximálně vstříc, aby představoval co nejširší shodu v regionu. V jednání velmi pomáhalo, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci, uvědomují si její hodnotu i zranitelnost a stojí o to, aby se zachovala do budoucna," uvedl Pavel Pešout z AOPK.