MZV: Češi by se kvůli bojům drogových kartelů měli vyhnout 2 oblastem v Ekvádoru

Ministerstvo zahraničí doporučilo českým občanům vyhnout se provinciím Guayas a Esmeraldas v Ekvádoru, boj mezi drogovými kartely podle úřadu výrazně zhoršuje bezpečnost. Ministerstvo to uvedlo na webu. Ekvádorský prezident Guillermo Lasso vyhlásil od středy výjimečný stav a zákaz nočního vycházení ve dvou zmíněných oblastech. V provincii Guayas se nachází i hlavní město Guayaquil, oblast Esmeraldas leží na hranicích s Kolumbií. Opatření bylo vyhlášeno na 45 dnů. "Boj mezi drogovými kartely se začíná dostávat i do ulic a výrazně zhoršuje obecnou bezpečnost. Objevily se také výhrůžky na umístění bomb na veřejných místech jako nádražích, letištích, mostech nebo v nákupních centrech," uvedlo ministerstvo. Čeští občané by se tak oblastem měli vyhnout. V případě nouze či ohrožení mají kontaktovat české velvyslanectví v peruánské Limě. Úřad také doporučil lidem registraci v cestovatelském systému Drozd.