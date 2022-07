MZV: Česko se na jednáních v OSN zasazuje o snížení protiizraelské agendy

Česko je jedinou zemí Evropské unie, která na jednáních v OSN prosazuje snížení protiizraelské agendy, snížení počtu předkládaných rezolucí a jejich větší vyváženost a faktičnost. ČTK to sdělilo ministerstvo zahraničí poté, co byl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) kritizován za to, že se ČR nepřipojila k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli. Podle úřadu se ale ani dané země v čele s USA nezabývaly přímo zprávou komise, nýbrž jejím mandátem. Prezident Miloš Zeman v neděli v CNN Prima News uvedl, že Lipavský narušil přátelství s Izraelem a že se chce omluvit svému izraelskému protějšku Jicchaku Herzogovi při jeho návštěvě Prahy. Komise ve zprávě uvedla, že hlavními příčinami napětí mezi Izraelem a Palestinou je izraelská okupace palestinských území a diskriminační chování židovského státu vůči Palestincům. Konec okupace je podle autorů dokumentu klíčovým prvkem pro ukončení bojů i napětí mezi Izraelem a Palestinou.

Ministerstvo zahraničí už dříve sdělilo, že postoj ke komisi Česko projevilo jednoznačně loni v květnu, kdy hlasovalo proti jejímu zřízení. Tato pozice podle něj platí i nadále. Izrael je podle resortu strategickým partnerem ČR.