MZV: ČR vyzvala Bělorusko k zastavení represí a propuštění politických vězňů

Česká republika vyzvala Bělorusko k zastavení represí, propuštění všech politických vězňů a zahájení dialogu s občany. V prohlášení to uvedlo ministerstvo zahraničí, které reagovalo na úterní odsouzení manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské k 18 letům vězení a uložení dlouholetých trestů dalším pěti opozičním aktivistům a kritikům režimu. Běloruský soud v úterý poslal blogera Sjarheje Cichanouského do vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Cichanouski obvinění odmítl a jeho žena verdikt označila za pomstu. Ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD) rozhodnutí v úterý označil za opovrženíhodné. Evropská unie by podle něj měla připravit další sankce vůči běloruskému režimu. Ve středečním prohlášení ministerstvo verdikt opět odsoudilo a vyjádřilo solidaritu odsouzeným a jejich rodinám a přátelům. Zástupci občanské společnosti, obránci lidských práv a nezávislí novináři podle resortu nadále v Bělorusku čelí represím. "Jsme svědky brutálního používání síly proti účastníkům pokojných protestů, masového zatýkání, svévolného zadržování i mučení v rozporu s mezinárodními závazky Běloruska v OBSE a OSN," uvedla česká diplomacie. ČR tak opět vyzvala Bělorusko, aby od takových kroků ustoupilo, propustilo všechny politické vězně a zahájilo dialog se svými občany.