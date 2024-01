MZV doporučilo Čechům opustit Ekvádor, případně nevycházet na ulici

Ministerstvo zahraničí prostřednictvím cestovatelského systému Drozd důrazně doporučilo českým turistům kvůli násilnostem opustit Ekvádor. Ti, kteří tak nemohou učinit, by neměli vycházet na ulici a měli by být maximálně opatrní. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Daniel Drake. V systému je podle něj aktuálně zaregistrováno 38 Čechů. Násilnosti spojené se zločineckými gangy si od pondělí vyžádaly nejméně deset mrtvých včetně dvou policistů. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na policii. Ekvádorské úřady vyhlásily v pondělí na 60 dní mimořádný stav spojený se zákazem nočního vycházení. Učinily tak v reakci na nedělní útěk z vězení Adolfa Macíase, známého pod přezdívkou Fito. Ten vede mocný gang Los Choneros, který má podle expertů na 8000 členů, a je považován za jednoho z nejnebezpečnějších lidí v zemi. Vyhlášení výjimečného stavu podle ministerstva zahraničí znamená omezení některých ústavních svobod a zapojení armády do pacifikace země. "Násilí se přeneslo do ulic, kde se ozývá střelba a exploze, hoří auta. Důrazně se proto všem českým turistům doporučuje zemi opustit a těm, kteří tak nemohou učinit, nevycházet na ulici a dodržovat maximální opatrnost," uvedl úřad. Těm, kdo do Ekvádoru cestu plánují, ji doporučil odložit.