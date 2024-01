MZV nechystá zvláštní způsob zpracování žádostí o víza kvůli návštěvě lázní

Ministerstvo zahraničí nechystá zvláštní způsob zpracování žádostí o víza za účelem návštěvy lázní, jak o to někteří provozovatelé podle Hospodářských novin usilují. Na dotaz ČTK to sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva. Žádosti za určitým účelem cesty podle ní není možné upřednostňovat před ostatními kvůli rovnému přístupu ke všem žadatelům i kvůli nedostatečným kapacitám. Lázně podle listu tlačí na stát, aby zjednodušil získávání turistických víz pro návštěvníky z Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu, protože se potýkají s nízkou návštěvností Rusů po invazi na Ukrajinu. Ministru zahraničí Janu Lipavskému (Piráti) se chystají poslat dopis, v němž podle Hospodářských novin kritizují vysoký počet zamítnutých víz pro Karlovarský kraj. I přes potíže se získáním víz podle Hospodářských novin počet turistů ze zmíněných zemí roste. Od předloňského listopadu do loňského října dorazilo z Kazachstánu přes 16.000 lidí, z Ázerbájdžánu téměř 10.000, z Uzbekistánu necelých 6000 cestovatelů, uvedl list na základě dopisu lázeňského sektoru.