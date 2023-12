MZV: Nejvíc Čechů letos opět vyrazilo na letní dovolenou do Chorvatska

Nejvíc Čechů letos v létě opět vyrazilo na dovolenou do Chorvatska, podle statistik ministerstva zahraničí zhruba 800.000. Následovaly Řecko s 640.000 návštěvníky a Itálie s 470.000. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Velmi oblíbenými destinacemi podle ministerstva pak letos byly také Portugalsko, Madeira, Azorské ostrovy a Albánie. Letošní letní turistickou sezonu považuje česká diplomacie za náročnou proti předchozím letem vzhledem k přírodním katastrofám nejen v Řecku, ale také kvůli požárům na chorvatském pobřeží, kde ministerstvo evakuovalo zhruba 30 českých turistů. "Velkou výzvou bylo i světové skautské jamboree v Jižní Koreji. Z okresu Pusan bylo kvůli tropické bouři a lokálním záplavám za konzulární asistence úřadu v Soulu evakuováno přes 400 českých skautů, většina z nich mezi 14 a 18 lety," uvedl úřad. Call centrum pro komunikaci s občany v případě nouze podle vrchního ředitele sekce právní a konzulární Martina Smolka vyřídilo téměř 8000 hovorů. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) je konzulární asistence, kterou pracovníci zastupitelských úřadů poskytují, vysoce nadstandardní i ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. "Příkladem je evakuace českých turistů kvůli lesním požárům v Řecku, kdy jsme na ostrov vyslali krizový intervenční tým složený jak z našich pracovníků, tak příslušníků Hasičského záchranného sboru," uvedl. Od ledna do října bylo skrze cestovatelský systém Drozd rozesláno kolem 59.000 SMS zpráv a 23.000 e-mailů. Počet registrovaných uživatelů se téměř zdvojnásobil na 180.000.