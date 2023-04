MZV nemá informace o obvinění lékaře, který údajně v Koreji obtěžoval hygieničku

Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by lékař, který údajně obtěžoval v Koreji v opilosti hygieničku, byl z něčeho obviněn. Velvyslanectví v Soulu mu poskytuje standardní konzulární asistenci, mimo jiné při hledání právníka s vhodnou specializací, řekl ČTK mluvčí české diplomacie Daniel Drake. Lékaře s hodností podplukovníka, který minulý týden cestoval s vládní delegací do Jižní Koreje, se v dopise adresovaném ambasádě v Soulu, ministerstvům dopravy, obrany a zahraničí a úřadu vlády zastalo pět podnikatelů. Server iDNES.cz minulý týden napsal, že lékař v opilosti plácl přes zadek ženu, která cestujícím v Busanu měřila teplotu. Případem se zabývají tamní úřady, řeší ho i české ministerstvo obrany, pod které lékař spadá. Český velvyslanec v Soulu Gustav Slamečka webu v sobotu řekl, že lékař zatím nemůže ze země odcestovat, ale v cele není. Podle něj se čeká na další jednání s korejskými úřady. “Nemáme informace, že by dotyčný český občan byl z něčeho obviněn. Náš zastupitelský úřad poskytuje standardní konzulární asistenci, mimo jiné asistuje při nalezení právníka s vhodnou specializací a rovněž vypomohl s překladem svědeckého prohlášení," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Drake. Také velvyslanec Slamečka ČTK sdělil, že s lékařem je ambasáda v pravidelném kontaktu a poskytuje mu konzulární pomoc.