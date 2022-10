MZV nyní nemá informace o tom, že by ruské útoky postihly Čechy na Ukrajině

Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace o tom, že by dnešní ruské útoky proti Ukrajině postihly české občany v zemi. Situaci dále monitoruje. ČTK to řekla Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva. Poradce ukrajinského ministra vnitra Rostyslav Smirnov v pondělí uvedl, že raketové útoky na Kyjev si zatím vyžádaly nejméně osm mrtvých a 24 raněných. Z jeho vyjádření ale vyplývá, že šlo o bilanci prvních zásahů, po kterých ale na ukrajinskou metropoli dopadly další střely. Policie v Kyjevě potvrdila nejméně pět mrtvých a 12 zraněných. Exploze hlásili také svědci ze Záporoží, Charkova, Dnipra nebo západoukrajinského Lvova a Žytomyru. Z informací od českého diplomatického zastoupení v Kyjevě i Lvově zatím ministerstvo nemá zprávy o tom, že by útoky postihly české občany na Ukrajině. Wernerová ale zároveň upozornila, že od útoků ještě neuběhlo příliš času. Už dříve česká diplomacie vyzývala občany, aby se registrovali v cestovatelském systému Drozd, skrze který mohou dostávat upozornění v případě mimořádných událostí.