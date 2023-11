MZV pracuje na další podpoře Školského spolku Komenský ve Vídni, slíbil Lipavský

Ministerstvo zahraničí a další instituce pracují na tom, aby se Školskému spolku Komenský dostávalo institucionální i finanční podpory nejen z Česka. Šéf české diplomacie Jan Lipavský to dnes řekl v krátkém projevu ve vídeňské Škole Komenského, po němž předal medaili Za zásluhy o diplomacii starostovi spolku Karlu Hanzlovi.

Školský spolek Komenský, který vídeňskou školu provozuje, Praha podporuje dlouhodobě. Od vzniku samostatného Československa do 80. let minulého století byla podpora systémová, od 90. let vláda nepravidelně posílala spolku finanční dary. Naposledy letos v únoru kabinet schválil pro následující tři roky devět milionů korun.

Školský spolek Komenský funguje od roku 1872. V současnosti provozuje mateřskou, základní a střední školu, které poskytují vzdělání v němčině, češtině a slovenštině. Školy mají v současné době zhruba 550 žáků. Dnešní návštěvě ministra v jednom ze sálů školy přihlíželo zhruba 400 žáků, učitelů a dalších pracovníků školy. "Spolek Komenský tvoří jádro české komunity ve Vídni a pomáhá tak zachovávat naše kulturní dědictví, které je úzce spjato s Rakouskem a celým středoevropským regionem," řekl Lipavský.