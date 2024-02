MZV: Tři Češi zahynuli po sesuvu laviny na hranicích Kyrgyzstánu a Kazachstánu

Na hranicích Kyrgyzstánu a Kazachstánu zemřeli tři čeští občané po sesuvu laviny. ČTK to řekla Mariana Wernerová z odboru komunikace českého ministerstva zahraničních věcí. Agentury AFP a TASS s odvoláním na kyrgyzské úřady předtím informovaly o čtyřech českých obětech. "Můžeme potvrdit, že na hranicích Kyrgyzstánu a Kazachstánu zemřeli tři čeští občané po sesuvu laviny. Naši diplomaté v Astaně jsou v kontaktu s místními úřady a cestovní kanceláří," uvedla Wernerová. Podle kyrgyzských úřadů byli v celkem 23členné lyžařské skupině také Slováci. Neštěstí se podle úřadů, na které se odvolává TASS, odehrálo v údolí Žyrgalan poblíž hranic s Kazachstánem a Čínou. Totožnost mrtvých úřady dosud nesdělily. AFP připomíná, že ve stejné oblasti na začátku února za podobných okolností zahynul francouzský turista. Kyrgyzstán, jehož pohoří přesahují nadmořskou výšku 7000 metrů, nedávno zjednodušil podmínky vstupu zrušením některých vízových omezení. Země v poslední době investuje do infrastruktury ve snaze podpořit svůj dosud nepříliš rozvinutý cestovní ruch, a to zejména pokud jde o zimní sporty, uvedla AFP.