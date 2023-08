MZV varovalo Čechy před vysokým rizikem teroristických útoků ve Švédsku

Ministerstvo zahraničí varovalo české občany před vysokým rizikem teroristických útoků ve Švédsku poté, co minulý týden tamní bezpečnostní služby zvýšily úroveň hrozby ze stupně tři na čtyři, tedy na vysokou. Vyplývá to z informací na webu české diplomacie. Občanům se doporučuje obezřetnost při návštěvě veřejných míst s vysokým počtem lidí. Švédsko ve čtvrtek zvýšilo výstrahu před nebezpečím terorismu. Učinilo tak poté, co veřejné pálení koránu v této severské zemi rozlítilo muslimy po celém světě. Podle deníku Dagens Nyheter čtvrtý stupeň znamená, že v zemi existuje konkrétní nebezpečí teroristického útoku. Podle švédské bezpečnostní služby SÄPO nicméně zvýšení výstrahy nesouvisí s jednou konkrétní událostí a mělo by na něj být nahlíženo ve "strategické a dlouhodobé" perspektivě. "Důvodem je dlouhodobě zhoršená bezpečnostní situace ve Švédsku, která souvisí zejména s opakovanými případy pálení koránu. Švédské bezpečnostní služby odhadují, že hrozba bude přetrvávat delší dobu a že se týká celého Švédska," uvedlo ministerstvo zahraničí. Ministerstvo také vyzvalo cestovatele k registraci v systému Drozd.