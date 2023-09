MZV vyhodnocuje dění v Karabachu, mapuje partnery, kteří mohou pomáhat na místě

Ministerstvo zahraničí vyhodnocuje situaci v Náhorním Karabachu a mapuje partnery, kteří jsou skutečně schopni pomáhat na místě. Hlavním problémem je totiž velmi omezený přístup jak do samotného Náhorního Karabachu, tak do míst, kam proudí uprchlíci. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí české diplomacie Daniel Drake. Ázerbájdžán minulé úterý zahájil v Náhorním Karabachu vojenskou operaci s cílem převzít nad oblastí kontrolu. Před týdnem bylo dojednáno příměří poté, co ázerbájdžánské jednotky prolomily obranné pozice arménských separatistů a karabašské úřady kapitulovaly. Z Náhorního Karabachu v důsledku toho odcházejí desetitisíce lidí, kteří mají strach z pronásledování a etnických čistek. Do Arménie uprchlo na 42.500 lidí, tedy zhruba třetina obyvatel separatistického regionu. "Jsme v průběžném kontaktu s Mezinárodním výborem Červeného kříže a také s Člověkem v tísni - s oběma těmito organizacemi jsme v této krizi spolupracovali i v minulosti," uvedl Drake. Otázku pomoci v oblasti česká diplomacie vznesla také na aktuálním zasedání humanitárních a rozvojových delegátů v Madridu, dodal.