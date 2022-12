Na ambasádách se do seznamu pro prezidentské volby zapsalo 14.370 Čechů

Na českých zastupitelských úřadech v zahraničí se do seznamu voličů pro lednové prezidentské volby zapsalo 14.370 Čechů. Informovalo o tom na webu ministerstvo zahraničí. Další lidé v zahraničí mohou přijít volit s voličským průkazem, podle úřadu jich budou řádově tisíce.

V roce 2018 odevzdalo v cizině v prvním kole prezidentské volby platný volební lístek 12.463 Čechů. Nejvíce hlasů obdržel bývalý předseda Akademie věd a nynější senátor Jiří Drahoš, přes 45 procent. V druhém kole volilo 17.507 českých občanů, přes 90 procent jejich hlasů získal Drahoš v souboji s celkově vítězným Milošem Zemanem.

Občané dlouhodobě žijící v zahraničí, nebo ti, kteří budou v zahraničí volit jednorázově, se mohli do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím či generálním konzulátem nechat zapsat do 4. prosince. Nejvíce zapsaných voličů je podle ministerstva v Londýně, a to 1325 občanů, dále v Bruselu (1028 lidí), Bratislavě (619) a v Bernu (600 občanů). Následují Sydney, Paříž či New York.