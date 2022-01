Na ambasádu v Kazachstánu se obrátil jeden Čech, podle MZV není v ohrožení

Velvyslanectví ČR v Kazachstánu v době nepokojů v zemi dosud kontaktoval jeden Čech. Ministerstvo zahraniční nemá informaci, že by byl v ohrožení života. Resort to uvedl na dotaz ČTK. Protesty v Kazachstánu vypukly po zrušení cenového stropu na LPG, jehož ceny se pak zdvojnásobily. "Všem cestovatelům jsme zaslali informaci v systému Drozd a varování bylo rovněž uveřejněno na webu zastupitelského úřadu. Situaci i nadále sledujeme," sdělil ČTK Jakub Kopecký z odboru komunikace ministerstva.

V největším kazašském městě Almaty byly "zlikvidovány" desítky lidí, kteří v noci na dnešek zaútočili na administrativní budovy. Informovala o tom v televizi policejní mluvčí, kterou citovala agentura TASS. Mluvčí neupřesnila, co má výrazem "zlikvidovat" na mysli. V Almaty třetím dnem stovky lidí protestují proti vládě, dříve bylo podle agentury Reuters na hlavním náměstí slyšet střelbu. Policejní mluvčí prohlásila, že pokračuje "protiteroristická operace" a lidé by neměli vycházet ven. Rusko oznámilo, že vyslalo své výsadkáře do Kazachstánu jako součást mírových sil postsovětských republik, které mají přispět k uklidnění situace.