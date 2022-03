Na aplikaci ministerstva financí (MF), kam mají čerpací stanice denně hlásit průměrné prodejní ceny pohonných hmot, zaútočili hackeři. Byla dnes asi hodinu nedostupná. Ministerstvo tak o den posune termín, dokdy musí čerpací stanice zaslat kompletní data od 15. února do 15. března včetně. Prodejci na to nyní mají čas do čtvrtečních 12:00, řekl ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Weiss.