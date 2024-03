Na Barrandovském mostu začne v pondělí poslední část oprav

Řidiče čekají od pondělí 11. března komplikace v okolí Barrandovského mostu v Praze. Silničáři zahájí poslední část jeho kompletní opravy. Zavřená bude rampa ze Strakonické ulice a na mostě se bude jezdit ve třech namísto čtyř jízdních pruhů. Po část prací silničáři také sníží počet pruhů v tzv. myší díře, kudy jezdí auta na Barrandov či Strakonice. Technická správa komunikací (TSK) původně plánovala práce rozložit do letošního a příštího roku, nakonec obě fáze sloučila. Kompletní oprava mostu tak skončí letos do konce srpna.

Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni a spodní část v roce 2021. Barrandovský most z roku 1983 denně přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější most v Česku.