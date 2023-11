Na bohoslužbu věnovanou Schwarzenbergovi přišly v Čimelicích desítky lidí

Několik desítek lidí se dnes zúčastnilo bohoslužby v kostele Nejsvětější Trojice v Čimelicích na Písecku věnované Karlu Schwarzenbergovi. Český politik a aristokrat, který zemřel v neděli ve věku 85 let, strávil v Čimelicích část dětství. Žil tehdy na místním zámku, který patřil jeho rodině.

Téměř každé místo v kostelních lavicích bylo obsazené a lidé seděli i na přidaných židlích. "Všichni, jak jste tady, jste Karla Schwarzenberga znali. Každý z vás by o něm mohl říct hned několik vět," uvedl čimelický farář Ludvík František Hemala. Schwarzenberg strávil velkou část dětství nejen v Čimelicích, ale také na nedalekém zámku Orlík. Finančně přispěl na řadu projektů v tomto regionu. Mimo jiné věnoval peníze i na opravu kostela, v němž se dnes mše konala. Lidé, kteří se přišli se Schwarzenbergem rozloučit, se mohli podepsat do kondolenční knihy umístěné při vstupu do kostela.