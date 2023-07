Na boj proti šíření protiukrajinských dezinformací mezi Romy se zaměří experti

Na boj proti šíření protiukrajinských dezinformací mezi Romy se zaměří nová skupina expertů z ministerstev a neziskových organizací. Vzniknout by měl také návod pro obce, jakými kroky se dá případným konfliktům a jejich eskalaci zabránit. Po jednání zástupců několika ministerstev, samospráv a neziskových organizací k aktuální situaci v romských komunitách to novinářům řekla vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Situace a potřeby v romských komunitách se podle ní nyní mapují. Výsledky by měly být zhruba za tři týdny.

Dnešní jednání bylo reakcí na události z několika měst, kde se Romové vypravili do míst, kde bydlí Ukrajinci. Napětí vzniklo po nedávném incidentu v Brně, kde po potyčce zemřel mladý Rom. Případ vyšetřuje policie. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec. Policisté pouze uvádějí, že se jednalo o cizince. Řada romských osobností protiukrajinské akce odsoudila, varovala před uplatňováním kolektivní viny a vyzývala k obezřetnosti.