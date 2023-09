Na brněnském výstavišti začala stavba nové multifunkční haly za šest miliard

V Brně byla zahájena stavba nové multifunkční haly. Náklady na stavbu se odhadují až k šesti miliardám korun a jedná se o největší strategický projekt města. Hala by měla pojmout okolo 13 000 diváků a primárně by měla sloužit jako domácí stadion pro hokejovou Kometu Brno. Na místě promluvil i premiér Petr Fiala (ODS), který ocenil Brno za to, že má město velké cíle. Doufá, že stavba haly pomůže Brnu přilákat další návštěvníky a pomůže aby bylo město lépe vidět. Podobně se vyjádřila i primátorka města Markéta Vaňková (ODS).

Práce jsou plánovány na 33 měsíců, tedy přibližně do června roku 2026. Více než polovinu nákladů bude město hradit ze svého rozpočtu.