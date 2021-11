Na budějovickém adventu by dál mohlo fungovat kluziště a ruské kolo

Organizátoři Českobudějovického adventu jednají s městem, že by i po zákazu trhů mohlo dál fungovat kluziště kolem kašny a vyhlídkové kolo. ČTK to dnes řekli organizátorka trhů Lenka Střítecká a náměstek primátora Juraj Thoma (OPB). Trhy v pátek v 18:00 skončily, pořadatelé městečko zhasli. Ztrátu vyčíslili organizátoři zhruba na deset milionů korun. "Je těžké se udržet bez emocí, když přijde dospělý chlap se slzami v očích a prosí vás, ať nezavřete, že si na to s manželkou půjčili a předpokládali, že budou tři týdny prodávat," řekla Lenka Střítecká. Jak doplnila, firma nemá ani peníze na to, aby městečko zbourala. Stavělo se tři týdny, zapojili se lidé z desítek profesí.

Most upustil od pořádání vánočních trhů a vedení města je nahradilo zimními farmářskými trhy. Ty jsou totiž povoleny, ale není tam možné konzumovat alkohol ani jídlo. Primátor Jan Paparega (PRO! Most) na stránkách města uvedl, že jde o hloupé rozhodnutí omezující pohyb osob na čerstvém vzduchu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jde o obcházení nařízení a vedení Mostu samo musí posoudit, jestli je vhodné tak bojovat s epidemií covidu-19.

Všichni oslovení prodejci na plzeňských adventních trzích považují čtvrteční rozhodnutí vlády o uzavření trhů za nesmyslné a likvidační. Mají nakoupené zboží ze statisíce korun, protože věřili, že na rozdíl od loňska potrvají až do 23. prosince. Podle nich byl verdikt nečekaný, z hodiny na hodinu, a ne jako třeba v Rakousku, kde to prodejci věděli aspoň pět dnů dopředu. Věří ale, že ho nová vláda změní a prodej ve 130 stáncích se ještě rozběhne.