Na části dálnice D1 platí nově zákaz předjíždění kamionů

Na dálnici D1 začal od soboty na úseku od 90. do 112. kilometru platit zákaz předjíždění kamionů. Řidiče na to upozorňují nové značky, které Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na úseku osadilo. Během následujících dnů by měly značky být podél dálnice po celém úseku, který vede Vysočinou. Novinářům to řekli zástupci ŘSD a policie. Opatření platí každý den od 05:00 do 22:00. "To znamená, že velmi brzy budeme mít označení od 90. kilometru až po 168. kilometru, kde na to podobné nařízení navazuje. Úplným cílem je v horizontu dvou až čtyř měsíců mít označení na dálnici tak, aby opatření platilo od Mirošovic (na Benešovsku) až po Brno. Ale samozřejmě se to nebude týkat úseků, kde vedou stoupací pruhy. V těchto místech jsou tři pruhy a tam nákladní doprava předjíždět může," řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.