Na českých aukcích s uměním letos lidé utratili rekordních 1,6 miliardy korun

Sběratelé a investoři na českých aukcích s výtvarným uměním letos utratili 1,6 miliardy korun, nejspíš je to nový rekord. Informoval o tom šéfredaktor serveru Artplus.cz Jan Stuchlík, který se na trh s uměním specializuje. Loni byl obrat 1,46 miliardy korun. Ten letošní je tedy zhruba o deset procent vyšší. Ve srovnání s rokem 2021 taky vzrostl podíl prodaných položek. Aukční síně prodaly polovinu nabízených děl. I to je doteď historicky nejvyšší hodnota. Vůbec nejdráž se prodal obraz Staropražský motiv od Bohumila Kubišty, a to za víc než 123 milionů korun.

Deset nejdražších děl stálo letos dohromady téměř 392 milionů korun. Oproti roku 2021 je to nárůst o téměř 21 milionů.