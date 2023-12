Na českých dálnicích budou další úseky se zákazem předjíždění pro kamiony

Na dálnicích v České republice přibydou další úseky se zákazem předjíždění kamionů. Značky by měli silničáři osadit v prvních měsících příštího roku. Uvedl to ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj se od příštího roku také zlepší vymahatelnost pokut za zakázané předjíždění. Díky úpravě zákona policie bude mít možnost pokutovat řidiče kamionů přímo na místě. Ministerstvo dopravy chce také prověřit využitelnost bývalých mýtných bran k telematickému značení. To by mělo pro řidiče kamionu jasně vymezit, do kterého pruhu nesmějí vjíždět. První taková značení by se podle Kupky mohla objevit před příští zimou.