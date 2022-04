Na čtyřletých maturitních oborech začaly jednotné přijímací zkoušky

Na čtyřletých maturitních oborech středních škol začaly jednotné přijímací zkoušky. K jejich prvnímu termínu směřuje 79.409 uchazečů, z toho 1198 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Druhý termín zkoušek se bude konat ve středu. Celkem se na čtyřleté maturitní obory přihlásilo 80.896 žáků, z nichž 1261 je z řad ukrajinských běženců. Většina bude dělat zkoušky na dvě školy. Vyplývá to z údajů Cermatu, který zkoušky organizuje. Jednotné přijímací zkoušky se skládají z hodinového testu z češtiny a z testu matematiky, který trvá 70 minut. Uprchlíky z Ukrajiny čeká místo testu z češtiny pohovor, který připravují samotné školy. Na matematiku budou mít Ukrajinci 90 minut. V češtině si ji zvolili dva, jeden bude dělat test v angličtině a všichni ostatní v ukrajinštině. V ČR je podle odhadu ministerstva školství nyní asi 25.000 Ukrajinců, kteří by se vzhledem ke svému věku mohli vzdělávat ve středních školách. Část z nich zřejmě ale půjde i na učební obory, další třeba budou moct nastoupit rovnou do vyšších ročníků a někteří se pravděpodobně zatím na žádné školy nepřihlásili.