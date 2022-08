Na Dnech NATO v Mošnově bude rekordních 22 zemí, poprvé i Brazílie

Na letošních Dnech NATO v Ostravě a Dnech Vzdušných sil Armády ČR se v září na letišti v Mošnově na Novojičínsku představí rekordních 22 zemí. Poprvé se akce zúčastní stát z Jižní Ameriky - Brazílie předvede svůj moderní střední dopravní letoun C-390 Millennium. Novinářům to dnes v Ostravě řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Po šesti letech se na akci vrátí populární jordánská ženská protiteroristická jednotka, která předvede společnou ukázku se zásahovou jednotkou moravskoslezského krajského ředitelství policie. "Velké zastoupení bude mít Německo a Spojené státy, které předvedou pestrou škálu své techniky, jak pozemní, tak i letecké, a to je to, co naší akci dělá unikátní," řekl Pavlačík.

První zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR Ivo Střecha řekl, že lidé v Mošnově uvidí zbraňové systémy, které už jsou ve výzbroji české armády i které armáda zkouší a postupně zavádí. Dny NATO, které se uskuteční 17. a 18. září, jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě.