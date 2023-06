Na Evropské hry do Polska pojede rekordní výprava 248 českých sportovců

Na třetí ročník Evropských her, které se uskuteční od 21. června do 2. července v Polsku, pojede rekordní výprava 248 českých sportovců. Novinářům to na dnešním setkání řekl šéf výpravy Martin Doktor. Evropské hry budou mít centrum v Krakově, ale celkem se odehrají v jedenácti polských městech. Sedm tisíc sportovců bude dvanáct dní soutěžit v 29 sportech.

Vysoké ambice budou mít vodní slalomáři, kteří pravidelně získávají na kontinentálním šampionátu cenné kovy. V rychlostní kanoistice bude závodit jedenáctinásobný evropský šampion Martin Fuksa. Ten pojede jen pětistovku na singlu i na deblu s bratrem Petrem. Tradičně silní budou sportovní střelci. V cyklistice bude závodit bronzová medailistka z loňského ME v disciplíně BMX freestyle Iveta Miculyčová nebo biker Ondřej Cink. Naděje mohou mít moderní pětibojaři. V šermu bude soutěžit bronzový olympijský medailista Alexander Choupenitch. Judisté budou mít jen soutěž družstev, do níž se nezapojí dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek.