Na Filozofickou fakultu v Praze se po prosincové střelbě vrací studenti, začal letní semestr

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začal letní semestr. Po prosincové tragédii, při které střelec v sídle fakulty zabil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil, se tak do školy vrací asi sedm tisíc studujících. Studenti a také zaměstnanci fakulty se vrací k akademickému životu v hlavní budově fakulty. Budova na náměstí Jana Palacha se bude využívat s výjimkou čtvrtého patra, které bylo při policejním zásahu proti pachateli nejvíc poškozeno a zůstává uzavřené minimálně do začátku příštího akademického roku. Fakulta připravila pro studenty a zaměstnance instrukce, které by jim měly pomoci s návratem do budovy, kde se tragédie stala. Na webu najdou informace o organizaci studia, otevřenosti knihoven či bezpečnosti. Fakulta svým studentům i zaměstnancům nabízí také různé formy psychosociální podpory. Zájemci se můžou účastnit různých skupinových i individuálních terapií. Škola také posílila ochrannou službu v budově. Všechny místnosti v přístupných částech fakulty jsou zabezpečené a dají se zamykat. V budově dál pracují opraváři.

Hlavní budova filozofické fakulty byla uzavřená od loňského 21. prosince, kdy se tragédie stala. V lednu se konaly akce Měsíce pro fakultu, které měly pomoci lidem vyrovnat se s tragickou událostí a postupně a citlivě vrátit na náměstí Jana Palacha akademický život.