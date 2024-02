Na Filozofickou fakultu v Praze se po prosincové střelbě vrací studenti, začíná letní semestr

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes začíná letní semestr. Po prosincové tragédii, při které střelec v sídle fakulty zabil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil, se tak do školy vrací asi sedm tisíc studujících. Studenti a také zaměstnanci fakulty se vrací k akademickému životu v hlavní budově fakulty. Budova na náměstí Jana Palacha se bude využívat s výjimkou čtvrtého patra, které zůstává uzavřené. Fakulta připravila pro studenty a zaměstnance instrukce, které by jim měly pomoci s návratem do budovy, kde se tragédie stala. Na webu najdou informace o organizaci studia, otevřenosti knihoven či bezpečnosti. Fakulta svým studentům i zaměstnancům nabízí také různé formy psychosociální podpory. Zájemci se můžou účastnit různých skupinových i individuálních terapií.